Россия заняла первое место по числу жалоб в ЕСПЧ

Россия осталась лидером по числу жалоб в Европейский суд по правам человека. Как говорится в отчете, на нее приходится 25,2% жалоб (около 15 тысяч).

На втором месте Турция (15,5%), на третьем — Украина (14,8%).

В 2019 году на рассмотрении ЕСПЧ находилось всего 59800 обращений.

За 20 лет ЕСПЧ взыскал с России компенсации на сумму €1,95 млрд, подсчитали ранее в фонде «Общественный вердикт». Почти 96% этой суммы приходится только на одно решение — по делу ЮКОСа, вынесенное в 2014 году. Спустя три года Конституционный суд впервые официально объявил исполнение постановления ЕСПЧ невозможным.

На все остальные дела против России приходится €84 млн. Без учета дела ЮКОСа средний размер компенсации, которую в Страсбурге присудили россиянам, составляет €18,6 тыс.

Самые значительные суммы ЕСПЧ присуждает по групповым делам. Так, в 2018 году суд взыскал с России €300 тыс. в пользу 24 членов запрещенной Национал-большевистской партии, осужденных за акцию в здании администрации президента в 2004 году.

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Последнее: Россия осталась лидером по числу жалоб в Европейский суд по правам человека. Как говорится в отчете, на нее приходится 25,2% жалоб (около 15 тысяч). На втором месте Турция (15,5%), на третьем — Украина (14,8%). В 2019 году на рассмотрении ЕСПЧ находилось всего 59800 обращений. За 20 лет ЕСПЧ взыскал с России компенсации на сумму €1,95 млрд, подсчитали ранее […]