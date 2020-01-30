Украинские правоохранители сообщили о подозрении «министру угольной промышленности ДНР» – прокуратура

Украинские правоохранители сообщили о подозрении «министру угольной промышленности ДНР», проинформировала 29 января пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области 43-летнему мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины», – сказано в сообщении.

По данным расследования, с мая по август 2014 года, мужчина, занимая должность так называемого «министра угольной промышленности», «неоднократно принимал активное участие в формировании внутренней политики указанного псевдоминистерства, регулировании работы предприятий угледобывающей промышленности и распределении энергетических ресурсов на временно оккупированных боевиками территориях Донецкой области».

Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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