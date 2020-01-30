Московская биржа открылась снижением

Индекс Мосбиржи на открытии торгов в четверг опустился на 0,75% и составил 3105,35 пункта, индекс РТС снизился на 0,42% и достиг 1564,12 пункта.
Следует из данных Московской биржи.
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