СК попросил арестовать экс-полицейских по делу Голунова

Следственный комитет обратился в Басманный суд Москвы с просьбой арестовать бывших сотрудников полиции УВД по Западному округу Москвы, задержанных по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
«В Басманный суд поступили ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Коновалова Д., Сергалива А., Ляховца И., Феофанова Р., Уметбаева М., обвиняемых в совершении преступлений по статьям о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков», – сказал представитель суда, передает ТАСС.
В среду были установлены и задержаны пять фигурантов дела Голунова: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. В СК сообщили, что бывшие сотрудники УВД по Западному округу Москвы, предположительно, подкинули наркотики Голунову для того, чтобы незаконно привлечь его к уголовной ответственности.
Напомним, журналист был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, но позже уголовное преследование было прекращено, а два генерала полиции уволены указом президента РФ Владимира Путина. Тогда же был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.
В январе Голунов подал жалобу на имя нового генпрокурора Игоря Краснова, потребовав официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование.
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