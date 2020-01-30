Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев заражения коронавирусом

Роспотребнадзор сообщил, что случаев заражения коронавирусной инфекцией, по последним данным, в РФ не выявлено.
«Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано. По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями в Российской Федерации, превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не наблюдается», – сказано в сообщении Роспотребнадзора.
По последним данным, в Китае от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, умерли 170 человек, заболевание также подтверждено у 7 тыс. 711 человек.
Газета ВЗГЛЯД писала, что из-за угрозы распространения коронавируса РФ вводит первые транспортные ограничения с Китаем.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Российский актер Максим Виторган на своей странице в Instagram разместил фото актрисы Нино Нинидзе. Радость моя! Что у Нино в руках? Первого угадавшего позову в театр», – написал он.Позже Виторган отметил, что правильный ответ есть: это змея. Посмотреть эту публикацию в Instagram Радость м * я * Что у Нино @ninosha13 в руках? Первого угадавшего позову […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Журналист Яковина об убийстве Сулеймани: Сильнее всех от этого замеса выигрывает Путин / 3 января
- Посол РФ заявил об отсутствии доказательств причастности Москвы к убийству в Берлине / 4 декабря
- В Россию привезли незарегистрированный препарат для детей / 6 декабря
- Санкт-Петербургский снеговик / 30 декабря
- Бывшего главу Интерпола в Китае приговорили к 13,5 года тюрьмы / 21 января
- В Киеве заявили о фабрикации аудиозаписи с совещания премьера Украины / 16 января
- Украинская биатлонистка Меркушина завоевала бронзу на Кубке IBU / 20 декабря
- В Кыргызстане пересмотрят дело пожизненно осужденного правозащитника / 17 января