Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев заражения коронавирусом

Роспотребнадзор сообщил, что случаев заражения коронавирусной инфекцией, по последним данным, в РФ не выявлено.

«Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано. По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями в Российской Федерации, превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не наблюдается», – сказано в сообщении Роспотребнадзора.

По последним данным, в Китае от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, умерли 170 человек, заболевание также подтверждено у 7 тыс. 711 человек.

Газета ВЗГЛЯД писала, что из-за угрозы распространения коронавируса РФ вводит первые транспортные ограничения с Китаем.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российский актер Максим Виторган на своей странице в Instagram разместил фото актрисы Нино Нинидзе. Радость моя! Что у Нино в руках? Первого угадавшего позову в театр», – написал он.Позже Виторган отметил, что правильный ответ есть: это змея. Посмотреть эту публикацию в Instagram Радость м * я * Что у Нино @ninosha13 в руках? Первого угадавшего позову […]