Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Шереметьево

30 января неизвестный сообщил о «минировании» взлетной полосы аэропорта Шереметьево. В ходе проверки правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов, сообщает ТАСС.
Полиция уже задержала правонарушителя. Его мотивы устанавливаются. По данным телеканала «360», сейчас аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме.
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