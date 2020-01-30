Белла Хадид снялась для Love топлес

Американская модель Белла Хадид поделилась в Instagram снимками для журнала Love. На некоторых из них она запечатлена топлес, на некоторых – фото в сюрреалистическом духе – кривляется.
«Вам лучше полистать всю подборку. Если вы не являетесь Instagram-властями, продолжайте», – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
You better swipe all the way through (unless you are the instagram authorities…then keep it moving… @thelovemagazine @kegrand @HARLEYWEIR SET: @arthurdeborman
Посмотреть эту публикацию в Instagram
My 2020 Love Magazine cover ! @thelovemagazine by @harleyweir , @kegrand , @cyndiaharvey , @mirandajoyce . * I love your brains * … oh ya FT. Dogwyn @redmackey * our boss
Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года. Она подписала контракт с IMG Models в 2014 году.
У нее есть также старшая сестра – модель Джиджи Хадид, которая родилась 23 апреля 1995 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Представители американских военных полагают, что они раскрыли личность нынешнего лидера террористической группировки «Исламское государство», который до настоящего времени был известен под псевдонимом Абу Ибрагим аль-Хашеми аль Кураши. «Исламское государство» объявило об избрании Кураши своим новым халифом в октябре, через несколько дней после гибели бывшего лидера Абу Бакра аль-Багдади в ходе операции США, но его настоящая […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Израиль осудил публичное прославление антисемитов на Украине / 14 января
- Может ли Украина проскочить стадию построения «национального государства» и сразу взять за ориентир «европейскую идентичность»? Скорее всего, нет / 28 января
- Путин о необходимости работы по детской медицине, чтобы не собирать детям деньги смсками / 19 декабря
- Найдена еще одна причина вымирания динозавров / 25 декабря
- Российская делегация пригрозила покинуть ПАСЕ / 27 января
- На Тайване пропал вертолет с начальником генштаба / 2 января
- Задержан подозреваемый в наезде на школьников в Нижнем Новгороде / 8 декабря
- «Маленькая Австрия» не захотела принимать детей-беженцев с острова Лесбос / 5 января