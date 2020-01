Белла Хадид снялась для Love топлес

Американская модель Белла Хадид поделилась в Instagram снимками для журнала Love. На некоторых из них она запечатлена топлес, на некоторых – фото в сюрреалистическом духе – кривляется.

«Вам лучше полистать всю подборку. Если вы не являетесь Instagram-властями, продолжайте», – написала она.

You better swipe all the way through (unless you are the instagram authorities…then keep it moving… @thelovemagazine @kegrand @HARLEYWEIR SET: @arthurdeborman

Публикация от Bella * (@bellahadid) 28 Янв 2020 в 2:16 PST

My 2020 Love Magazine cover ! @thelovemagazine by @harleyweir , @kegrand , @cyndiaharvey , @mirandajoyce . * I love your brains * … oh ya FT. Dogwyn @redmackey * our boss

Публикация от Bella * (@bellahadid) 28 Янв 2020 в 1:45 PST

Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года. Она подписала контракт с IMG Models в 2014 году.

У нее есть также старшая сестра – модель Джиджи Хадид, которая родилась 23 апреля 1995 года.

