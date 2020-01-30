Снег, метели, гололед. ГСЧС предупредила о серьезной непогоде

30 и 31 января в Украине ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По прогнозам Укргидрометцентра, днем 31 января значительный снег, метели (в Закарпатье значительный дождь с мокрым снегом), прирост снежного покрова 20-30 см; на дорогах гололедица. В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица», – сказано в сообщении.

30 января в большинстве областей серьезная непогода: порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица, в Черниговской и Сумской областях значительный мокрый снег, метели (І уровень опасности, «желтый»).

«Осложнения погодных условий отвечают І уровню опасности, что будет вызывать нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог. В Карпатах нарушения, местами прекращение движения транспорта на дорогах (II уровень опасности [«оранжевый»]). По Киеву и Киевской области 30 января ночью на дорогах гололедица, утром и днем порывы ветра 15-20 м/с», – продолжили в ГСЧС.

На сайте Укргидрометцентра сообщается, что есть четыре уровня угрозы по цветам: зеленый – погодные условия не несут угрозы; желтый – потенциально опасные погодные условия; оранжевый – опасные погодные условия; красный – погодные условия крайне опасны.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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