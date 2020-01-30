В Башкирии полицейские продавали данные об умерших

В Башкирии полицейские продавали данные об умерших

30.01.2020, 9:37, Новости дня

СК по Башкирии возбудил четыре уголовных дела в отношении двоих бывших и двоих действующих сотрудников МВД города Стерлитамак, которые за денежное вознаграждение передавали ритуальному агентству данные об умерших.

Подозреваемые, занимая должности оперативных дежурных, начальника дежурной смены и участкового отдела полиции, в 2016 и 2017 годы при поступлении информации об обнаружении умерших людей на территории города сообщали директору ритуального салона в WhatsAрр адреса умерших, сообщается на сайте ведомства.

«За сообщение указанной информации, необходимой для оперативного предложения услуг ритуального салона родственникам погибших, директор юридического лица перечислял на банковские карты подозреваемых денежные средства из расчета от 500 до 1000 рублей за одно сообщение об умершем», – сказано в сообщении СК РФ по региону.

Отмечается, что дела возбуждены по ч. 3 ст. 290 (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Ранее суд арестовал министра внутренних дел Коми Виктора Половникова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере.



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