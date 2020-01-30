В Луганской области без воды остались 23 тыс. абонентов из-за непогоды – ГСЧС

В Луганской области без воды остались 23 тыс. абонентов из-за непогоды – ГСЧС

30.01.2020, 9:30, Новости дня

В Луганской области по состоянию на 30 января без воды остались 23 тыс. абонентов из-за непогоды, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«В ночь на 30 января в городе Лисичанск из-за порывов ветра обесточены три насосные станции, в результате чего без водоснабжения остались 23 тыс. абонентов. К восстановительным работам привлечены бригады КП «Лисичанскводоканал». Котельные работают в штатном режиме», – сказано в сообщении.

Также в ночь на 30 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты линий электропередачи обесточены 397 населенных пунктов в восьми областях. В Полтавской области – 201, в Черниговской – 88, в Сумской – 72, Кировоградской – 10, Донецкой – 10, Черкасской – восемь, Днепропетровской – шесть, Запорожской – два населенных пункта.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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