Главу Алтая госпитализировали в Москве

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин был доставлен в московскую больницу. Как передает РБК, причиной госпитализации стало обострение панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания.
Пресс-секретарь губернатора
Михаил Максимов
подтвердил эту информацию. «Он находился в Москве в командировке. Временно его обязанности исполняет первый заместитель председателя правительства Виталий Махалов», – рассказал он.
Ранее телеграм-канал Baza сообщил о том, что глава Алтая попал в больницу из-за злоупотребления спиртными напитками. Якобы Олег Хорохордин «безостановочно пьет уже месяц». Позднее представители губернатора опровергли эти данные.
Напомним, в марте прошлого года Олег Хорохордин был назначен временно исполняющим обязанности главы региона. А в сентябре его избрали на пост губернатора, передает телеканал «360».
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