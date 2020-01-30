Главу Алтая госпитализировали в Москве

Главу Алтая госпитализировали в Москве

30.01.2020, 9:30, Разное

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин был доставлен в московскую больницу. Как передает РБК, причиной госпитализации стало обострение панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания. 

Пресс-секретарь губернатора
Михаил Максимов
подтвердил эту информацию. «Он находился в Москве в командировке. Временно его обязанности исполняет первый заместитель председателя правительства Виталий Махалов», – рассказал он.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил о том, что глава Алтая попал в больницу из-за злоупотребления спиртными напитками. Якобы Олег Хорохордин «безостановочно пьет уже месяц». Позднее представители губернатора опровергли эти данные.

Напомним, в марте прошлого года Олег Хорохордин был назначен временно исполняющим обязанности главы региона. А в сентябре его избрали на пост губернатора, передает телеканал «360».



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