«Мне приятно знать, что Коби и Джанну так любили»: Супруга Коби Брайанта впервые высказалась после смерти своего мужа

Супруга известного баскетболиста Коби Брайанта Ванесса впервые высказалась о смерти своего мужа и дочери Джанны. Она поблагодарила всех за поддержку и тёплые слова в это нелёгкое для их семьи время.

Вертолёт с Коби Брайантом и его 13-летней дочерью, а также ещё несколькими пассажирами разбился ещё в воскресение, но только сейчас супруга спортсмена нашла силы высказаться на счёт смерти мужа и дочери. Она поблагодарила всех тех, кто оказывает ей и её семье поддержку в виде простых слов соболезнований и молитв. Ванесса Брайант отметила, что ей безумно приятно осознавать огромное влияние её супруга, который получил столько признания от окружающих людей. «Мне приятно знать, что Коби и Джанну так любили», — написала Ванесса в своём сообщении.

Она не проигнорировала и семьи других погибших в авиакатастрофе. Специально для них был создан благотворительных фонд с целью сбора средств. Вся сумма будет распределена между родственниками погибших.

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