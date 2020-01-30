Компания Nissan испытывает серьезный финансовый кризис

Японская компания Nissan в настоящее время испытывает некоторые финансовые трудности. Об этом заявили европейские издания.

В частности, кризисная ситуация образовалась еще с конца прошлого года, когда появились первые предпосылки к отказу от последующей поддержки бренда Dutsun. Однако теперь известно, что финансовые трудности отразятся на последующее изменение стратегии компании, а также на сокращение расходов.

В настоящее время около процентов всех производственных площадей простаивают и не используются разработчиками. Кроме того, в компании также готовы к закрытию нескольких площадок, благодаря чему удастся сократить расходы на 4,4 млрд долларов. Однако такие меры обязательно приведут к вынужденному сокращению штата сотрудников.

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