В Пекине запретили похороны и свадьбы из-за коронавируса

В Пекине запретили похороны и свадьбы из-за коронавируса

30.01.2020, 9:26, Новости дня

Власти столицы Китая из-за коронавируса временно запретили жителям города проводить прощальные церемонии с умершими, а также отменили регистрацию запланированных на 2.02.2020 браков, информирует управление гражданской администрации города.

Глава управления Ли Ваньцзюнь отметил на пресс-конференции, что «на церемонии прощания, как правило, собираются десятки, иногда сотни людей», но «массовое скопление людей не поможет предотвратить или приостановить распространение коронавируса и контролировать вспышку болезни», передает ТАСС.

Потому в Пекине «решили временно запретить проведение в городе церемоний прощания».

Также в четверг объявили об отмене регистрации всех браков, запланированных на популярную дату – 2 февраля 2020 года.

«Пары смогут выбрать другую дату для регистрации брака. Однако стоит учитывать эпидемиологическую ситуацию в городе и не фокусироваться на других «красивых датах», в частности 14 февраля и 22 февраля», – говорится в сообщении.

Напомним, к четвергу общее число зараженных новым коронавирусом в КНР достигло 7 тыс. 711 человек, из них 170 умерли.

Ранее сообщалось, что IKEA закрыла все магазины в Китае из-за коронавируса. Свои офисы закрыл в КНР и Google.



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