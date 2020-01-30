В Пекине запретили похороны и свадьбы из-за коронавируса

Власти столицы Китая из-за коронавируса временно запретили жителям города проводить прощальные церемонии с умершими, а также отменили регистрацию запланированных на 2.02.2020 браков, информирует управление гражданской администрации города.
Глава управления Ли Ваньцзюнь отметил на пресс-конференции, что «на церемонии прощания, как правило, собираются десятки, иногда сотни людей», но «массовое скопление людей не поможет предотвратить или приостановить распространение коронавируса и контролировать вспышку болезни», передает ТАСС.
Потому в Пекине «решили временно запретить проведение в городе церемоний прощания».
Также в четверг объявили об отмене регистрации всех браков, запланированных на популярную дату – 2 февраля 2020 года.
«Пары смогут выбрать другую дату для регистрации брака. Однако стоит учитывать эпидемиологическую ситуацию в городе и не фокусироваться на других «красивых датах», в частности 14 февраля и 22 февраля», – говорится в сообщении.
Напомним, к четвергу общее число зараженных новым коронавирусом в КНР достигло 7 тыс. 711 человек, из них 170 умерли.
Ранее сообщалось, что IKEA закрыла все магазины в Китае из-за коронавируса. Свои офисы закрыл в КНР и Google.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Ученые Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова создали материал на основе полиэтилена, способный разлагаться в естественной среде. Как пишет научный журнал Inorganic Materials: Applied Research, ученые РЭУ Плеханова провели ряд успешных экспериментов по изменению структуры полиэтилена, в результате которых удалось добиться эффекта биоразложения, сохранив при этом стоимость и эксплуатационные свойства на уровне традиционных неэкологичных пластиков. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Путин раскритиковал чиновников из-за ситуации с водоснабжением Крыма / 10 января
- Убийство в Каховке. Мать Чебукина рассказала, что ее сын в последнее время ссорился с подозреваемым экс-милиционером / 6 января
- Грызлов рассказал об обещании Киева в отношении освобожденных пленных / 29 декабря
- Помпео готов дать показания в рамках разбирательства по импичменту / 22 января
- Телегин назвал причину развода с Пелагеей / 28 декабря
- Законопроект №2543 позволит снизить «зеленый» тариф и улучшить инвестиционный климат – нардеп / 12 декабря
- Данилюк: Если у Коломойского настолько большое влияние, то МВФ просто не будет работать с Украиной / 25 ноября
- Николай Амосов: Меня дважды агенты КГБ пытались вербовать. Выглядело довольно примитивно / 17 декабря