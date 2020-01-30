Эксперты составили список самых ликвидных автомобилей в России

Эксперты авторынка составили список самых ликвидных автомобилей в России, возрастом не больше трёх лет. Неоспоримым лидером оказался корейский Hyundai Solaris.
Ликвидность транспортного средства — крайне важный показатель для тех автомобилистов, которые привыкли раз в несколько лет менять машину на более новую. Эксперты оценили весь авторынок и пришли к выводу, что меньше всего в цене теряют корейские модели. Лидером по остаточной стоимости среди трёхлетних экземпляров стал Hyundai Solaris. Он сохранил почти 90% от начальной цены. За ним идёт ещё один представитель корейского автопрома – Kia Soul. В этом случае от первоначальной стоимости сохранилось 88%. Замыкает тройку популярнейших моделей Mazda CX-5 с показателем 87%.
Аналитики не упустили возможности оценить и общий рынок транспортных средств с пробегом, которые выгодно продавать на территории России. Модели из Кореи продолжают удерживать первенство, и они значительно меньше теряют в цене с годами. Следом за ними следуют машины из Японии. Третье место заняли отечественные автомобили.
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