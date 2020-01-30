Участница «Голоса» Наташа Стюарт умерла от рака в возрасте 43 лет

Участница «Голоса» Наташа Стюарт умерла от рака в возрасте 43 лет

30.01.2020, 9:21, Разное

Участница австралийского варианта проекта «Голос» Наташа Стюарт скончалась от рака в 43-летнем возрасте. Информацию об этом опубликовало издание The Sun.
Певицы не стало в сиднейской клинике Святого Винсента. Коллега знаменитости по музыкальной сцене Дэвид Кэмпбелл разместил на странице в Instagram публикацию, в которой прокомментировал смерть артистки. По словам звезды, многие люди приходили к Наташе Стюарт в больницу, где она каждого тепло встречала. Музыканты беседовали о совместных концертах, а затем близкие спели для больной в последний раз. В конце поста исполнитель признался умершей от рака участнице «Голоса» в любви.

Появление в 2019 году на популярном проекте принесло Стюарт огромное признание. До этого певица на протяжении 20 лет занималась вокальной карьерой и ездила с гастролями.



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