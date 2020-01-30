Компания Huawei снизила цену на флагманский камерофон Huawei Mate 30 5G

Компания Huawei снизила цену на флагманский камерофон Huawei Mate 30 5G

30.01.2020, 9:21, Разное

Производитель мобильной электроники Huawei принял решение о снижении стоимости флагманского камерофона Huawei Mate 30 5G. Данную модель одну из первых оснастили датчиками, поддерживающими работу с сетями нового поколения.
В первые дни продаж цена Huawei Mate 30 5G в модификации с 8 ГБ ОЗУ памяти и 128 ГБ постоянной памяти составляла 720 долларов. Сейчас одно из быстрейших устройств (его скорость передачи данных является лучшей в мире) удастся получить за 670 долларов.

Благодаря наличию поддержки работы с сетями 5G камерофон Huawei Mate 30 5G, а также его продвинутая версия Mate 30 Pro 5G, принесли производителю 1 млрд юаней (140 млн долларов) практически в течение одной минуты после начала продаж.



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