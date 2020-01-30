Премьер-министр Японии озвучил позицию по поводу визита в Москву на День Победы

Японский премьер-министр Синдзо Абэ рассматривает возможность визита на торжества в Москву 9 мая по случаю 75-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне.
«Я изучу вопрос об участии в торжествах в Москве по случаю 75-летия, включая перспективы проведения в связи с этим новых переговоров между лидерами Японии и России. Я намерен решить вопрос о подписании мирного договора между двумя странами при жизни моего поколения, пока еще относительно бодры бывшие жители островов (южной части Курил – прим. ТАСС)», – сказал Абэ во время дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента, передает ТАСС.
Также в ходе дебатов глава японского МИД Тосимицу Мотэги напомнил, что Москва и Токио «договорились активизировать переговоры о выработке мирного договора на основе советско-японской Совместной декларации 1956 года». Он уточнил, что уже активно работает над этим вместе со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Ранее в Кремле объяснили отсутствие списка высокопоставленных гостей на празднование Дня Победы.
Также стало известно о снятии Токио территориальных требований на переговорах с СССР в 1956 году. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о позиции РФ по вопросу мирного договора с Японией.
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