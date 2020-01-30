Автоновости: Обновленный Audi S3 сфотографировали без камуфляжа

Опубликованы некоторые подробности относительно обновленной модификации Audi S3.
В частности, с задней стороны установят более современные фонари, а также модернизированную выхлопную систему. Распознать новинку Audi S3 можно также по более агрессивному стилю кузова, а также улучшенным колесам. В салоне используется усовершенствованный мультимедийный комплекс, а также ряд других опций. Что касается салона, то здесь многие детали напоминают обновленные Skoda Octavia и VW Golf 2020.
Эксперты предполагают, что новая модель сможет выдать до 400 л.с. мощности, однако точные характеристики агрегата пока не раскрыты. Вместе с тем новинка будет официально презентована уже в нынешнем году, но точная дата выхода Audi S3 пока не называется производителем.
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