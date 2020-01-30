В РФ отзывают 118 автомобилей Toyota Alphard

В РФ отзывают 118 автомобилей Toyota Alphard

30.01.2020, 9:14, Новости дня

Японский автомобильный гигант Toyota вынужден отозвать порядка 120 минивэнов Alphard.

Под техническую доработку попадут те модификации, которые продавались с 31 октября 2019 года. Эксперты установлено, что ремни безопасности в указанных автомобилях имеют существенную недоработку. В свою очередь, задний ряд сидений предполагает двойную систему блокировки, однако в процессе срабатывания могут возникнуть внезапные проблемы с активацией.

В результате столкновения системы безопасности могут проявить некорректную работу, что влечет за собой угрозу получения серьезных травм. В компании анонсировали, что все доработки будут осуществлены совершенно бесплатно и исправление дефекта будет затрачено минимальное время.



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