Рубль отвоевывает позиции у доллара и евро

Рубль отвоевывает позиции у доллара и евро

30.01.2020, 9:12, Разное

Рубль укрепляется по отношению к американской и европейской валютам. Об этом свидетельствуют последние данные о торгах на Московской бирже.

Утром 30 января доллар подешевел на пять копеек, а евро – на шесть. Таким образом, официальный курс рубля на сегодня составляет 62,39 за американскую валюту и 68,67 за европейскую. 



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