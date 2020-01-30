Нефть подешевела на рисках вокруг коронавируса

Нефть подешевела на рисках вокруг коронавируса

30.01.2020, 9:12, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром снижаются в среднем на 1% на новостях о росте числа погибших от нового коронавируса.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,1% – до 58,26 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 1,09% – до 52,75 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Мировые рынки, включая и рынок нефти, в четверг находятся под давлением из-за продолжающегося быстрого роста числе заболевших и погибших от нового коронавируса. Так, по последним данным число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.



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