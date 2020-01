В Белом доме заявили, что Болтон не может опубликовать свою книгу

В Белом доме заявили, что в книге бывшего советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, которую он намерен опубликовать, содержатся секретные данные, а потому она не может быть издана. Об этом говорится в письме адвокату Болтона от главы Белого дома по информационной безопасности Эллен Найт. Об этом сообщил телеканал NBC.

«В рукописи содержатся значительные объемы секретной информации. Часть этой информации находится на уровне «совершенно секретно». Рукопись не может быть опубликована или обнародована иным способом без удаления секретной информации», – говорится в письме.

Новая книга Болтона под названием «Комната, где все происходило» должна выйти в свет в США 17 марта. Газета New York Times опубликовала выдержки из черновика книги. Там говорится, что Трамп собирался задерживать военную помощь Украине, пока украинские власти не начнут расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Трамп в ответ заявил, что не говорил Болтону о задержке военной помощи для Украины в обмен на расследование дела Байдена.

Болтон распространил копии черновика среди своих соратников, а также отправил в Белый дом, что является стандартной процедурой проверки для чиновников.

Болтон был назначен советником президента США по нацбезопасности 9 апреля 2018 года. 10 сентября 2019 года Трамп сообщил, что больше не нуждается в услугах Болтона, поскольку «категорически не согласен со многими из его предложений», и попросил его подать в отставку. Болтон утверждает, что сам просил об отставке. По словам Трампа, причиной увольнения стали допущенные Болтоном «очень большие ошибки» и неумение находить общий язык с коллегами по администрации. Глава Белого дома также обвинил советника в срыве переговоров с КНДР.

На данный момент Болтон является ключевой фигурой в расследовании импичмента президента США Дональда Трампа, о начале которого 24 сентября объявили в Палате представителей Конгресса США. Расследование проводят в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского во время июльского телефонного разговора.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор «посмотрит на ситуацию».

Глава Белого дома называет расследование «охотой на ведьм» и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему «не подталкивали», и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

На заседании 18 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: «злоупотребление служебным положением», а также «препятствование работе Конгресса» во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат 16 января начал процесс по делу об импичменте Трампа. 18 января члены Палаты представителей США передали в Сенат 111-страничный документ с обоснованием импичмента Трампа.

Юристы Трампа считают, что обе статьи должны быть отклонены.

Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

