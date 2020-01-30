Ученые из Франции заявили об обнаружении дышащих митохондрий в крови человека

Биологи из Франции обнаружили в плазме человеческой крови молекулы митохондрий ДНК в крохотных частицах, размеры которых сопоставимы с величиной целой митохондрии. Эксперты полагают, что эти молекулы, а также другие похожие органеллы могут являться интактными митохондриями, задействованными в реакции клеточного дыхания.

По словам ученых, митохондрия ДНК не всегда находится внутри клетки. Однако когда она оказывается за ее пределами, то очень быстро распадается, поскольку у нее отсутствует защита белков-гистонов. Благодаря этому молекулы митохондрий ДНК используют в качестве маркера таких заболеваний, как ишемия сердечной мышцы и рак молочной железы.

Ранее сотрудники Университета Монпелье установили, что в крови здорового человека присутствует в 50 000 раз больше молекул свободной митохондриальной ДНК по сравнению с аналогичными ядерного происхождения (от 0,2 до 3,7 млн на миллилитр плазмы). Но какова их функциональная роль в организме, пока сказать невозможно. Биологи считают, что клетки используют органеллы в качестве средства коммуникации, также они могут активировать процессы воспаления.

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