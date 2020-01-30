Дочь Михаила Ефремова рассказала об алкоголизме Ксении Качалиной: «Мать медленно угасает»

Дочь Михаила Ефремова рассказала об алкоголизме Ксении Качалиной: «Мать медленно угасает»

30.01.2020, 9:04, Разное

Дочь Михаила Ефремова пояснила журналистам о жизни своей матери. По словам девушки, Ксения Качалина продолжает страдать алкоголизмом.
Как сказала 19-летняя наследница знаменитости, запах спиртного от ее родительницы исходит на всю улицу. Родственница Михаила Ефремова добавила, что начинает забывать мать, в частности, ее лицо. Ксения Качалина была 4-й супругой актера, с которой он развелся много лет назад. В 2019 году артистка откровенно сказала, что ее сознание угасает из-за алкоголя, однако побороть пагубную привычку она не может. Условия, в которых проживает женщина, являются антисанитарными. Однажды она призналась, что выпивает бутылку водки в день, ведь только так нормально себя чувствует.

Анна-Мария Ефремова живет в интернате, а по выходным гостит у отца, являющегося единственным опекуном школьницы. Девушка с Качалиной почти не общается. По словам близких актера, дочь поклялась ему, что никогда не станет похожей на мать.



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