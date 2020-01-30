Наама Иссахар освобождена из колонии

Наама Иссахар освобождена из колонии

30.01.2020, 8:58, Новости дня

Израильтянка Наама Иссахар, осужденная в РФ за контрабанду наркотиков и помилованная президентом Владимиром Путиным, освобождена из подмосковной колонии, сообщил источник в правоохранительных структурах.

«В соответствии с указом президента о помиловании Иссахар покинула колонию. Она находится на свободе», – сказал источник ТАСС, не уточнив, когда именно произошло ее освобождение.

Позже сообщения об освобождении израильтянки подтвердили РИА «Новости» в пресс-службе ФСИН.

В среду Путин подписал прошение о помиловании Наамы Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду 9,6 грамма гашиша. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Израиля Реувен Ривлин и мать помилованной Яффа Иссахар поблагодарили президента России.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем было продиктовано такое решение президента России.



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