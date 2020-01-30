Состояние Маска увеличилось на 2,3 млрд долларов за час

Состояние владельца американской компании SpaceX и основателя производителя электромобилей Tesla Илона Маска за один час увеличилось на 2,3 млрд долларов после роста акций компании на 12% – до 649 долларов, следует из данных Нью-Йоркской фондовой биржи.
По данным агентства, повышение рыночной капитализации компании привело к росту состояния Маска почти до 36 млрд долларов, информирует Bloomberg.
Ранее Маск потерял 1,1 млрд долларов за две минуты торгов на NASDAQ после падения акций Tesla Inc.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Ученые Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова создали материал на основе полиэтилена, способный разлагаться в естественной среде. Как пишет научный журнал Inorganic Materials: Applied Research, ученые РЭУ Плеханова провели ряд успешных экспериментов по изменению структуры полиэтилена, в результате которых удалось добиться эффекта биоразложения, сохранив при этом стоимость и эксплуатационные свойства на уровне традиционных неэкологичных пластиков. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Москва и Минск придумали запасной план на случай провала переговоров по газу и нефти до Нового года / 30 декабря
- В РФ за неделю разработали метод диагностики коронавируса / 25 января
- Иранцы сбили самолет МАУ умышленно, а не по ошибке. Версия о человеческом факторе – прикрытие / 15 января
- Лавров назвал цель санкций против «Северного потока – 2» / 27 декабря
- Российский турист погиб в Грузии / 6 января
- Визит Бурджанадзе в Москву расколол грузинскую оппозицию / 4 декабря
- МИД в ответ на слова посольства США об Уилане предложил поговорить о Буте / 23 декабря
- Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложит свои варианты изменений / 20 января