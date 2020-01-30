Состояние Маска увеличилось на 2,3 млрд долларов за час

Состояние владельца американской компании SpaceX и основателя производителя электромобилей Tesla Илона Маска за один час увеличилось на 2,3 млрд долларов после роста акций компании на 12% – до 649 долларов, следует из данных Нью-Йоркской фондовой биржи.

По данным агентства, повышение рыночной капитализации компании привело к росту состояния Маска почти до 36 млрд долларов, информирует Bloomberg.

Ранее Маск потерял 1,1 млрд долларов за две минуты торгов на NASDAQ после падения акций Tesla Inc.

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