Мнение: Государственные похороны ветерана СС в Ивано-Франковске

На связи глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский:

Массовое помешательство в Ивано-Франковске достигло апогея: мэр города заявил, что именем ветерана СС Михайла Мулыка будет названа улица. На фото: люди в нацистской форме на похоронах Мулыка.

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Источник: Colonel Cassad

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