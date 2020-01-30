Мнение: Государственные похороны ветерана СС в Ивано-Франковске

Мнение: Государственные похороны ветерана СС в Ивано-Франковске

30.01.2020, 8:57, Разное

На связи глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский:

Массовое помешательство в Ивано-Франковске достигло апогея: мэр города заявил, что именем ветерана СС Михайла Мулыка будет названа улица. На фото: люди в нацистской форме на похоронах Мулыка.

https://www.facebook.com/eduard.dolinsky — цинк

Источник: Colonel Cassad



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