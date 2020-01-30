Звезда сериала «Друзья» оправдалась после скандала

Американский актер Дэвид Швиммер выступил с заявлением после скандала, разгоревшегося вокруг сериала «Друзья». Звезда прокомментировала обвинения телешоу в расизме.
По словам Швиммера, он хорошо знал об отсутствии расового разнообразия в сериале и пытался исправить эту ситуацию. «Я выступал за то, чтобы Росс встречался не только с белыми женщинами. Одной из моих первых девушек на шоу была азиатка, а позже мой персонаж встречался с афроамериканками», – передает его слова Lenta.ru.
Ранее пользователи социальных сетей раскритиковали популярное телешоу «Друзья». Они обнаружили в сериале расизм, сексизм и гомофобию. Юзеры считают, что многие шутки героев сегодня являются неуместными.
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