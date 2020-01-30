При обстреле сирийского Африна погибли пять мирных жителей

При обстреле боевиками города Африн сирийской провинции Алеппо погибли пятеро мирных жителей, в том числе ребенок, информирует военный источник в Сирии.
Курдские боевики, связанные с проамериканской коалицией «Демократические силы Сирии» и террористической «Рабочей партией Курдистана», открыли огонь по жилым районам города Африн на севере Алеппо, информирует РИА «ФАН» со ссылкой на агентство Step News.
В свою очередь агентство Halab Today уточняет, что террористы обстреляли Африн из ракетных установок, погибли пятеро мирных жителей, в том числе ребенок.
Тем временем на юге Алеппо подконтрольные Дамаску военные нанесли серьезное поражение боевикам коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам». Как информирует источник, правительственные силы освободили город Хан-Туман и кварталы Рашидин-5 и Рашидин-4.
Кроме того, самолеты ВВС Сирии нанесли удары по позициям террористов в провинции Хама. Как информирует новостное агентство Baladi News, удары были нанесены по боевикам коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Сирмания.
Напомним, сирийская армия возобновила операцию против террористов в идлибской зоне деэскалации. При этом за 20 дней армия потеряла сотни бойцов убитыми.
В среду официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков назвал лицемерным заявление Вашингтона по поводу наступления на «мирных жителей» в провинции Идлиб.
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