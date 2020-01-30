В Северодвинске зрители отстояли независимое телевидение, «оскорбившее» губернатора.
«40 лет уж нам поет Алла Пугачева… Мы не сменим Рэдфорда на Вову Соловьева», — к защите любимого ведущего северодвинцы подошли креативно. Алексей Рэдфорд — редактор «Эха Москвы. Северодвинск», который часто появляется в эфире телеканала СТВ24 (радиостанция и телеканал входят в единый холдинг). А защищать его и коллег 400 северодвинцев вышли, узнав о решении «Ростелекома» исключить канал из пакета вещания.
Предупреждение редакция получила в начале месяца, причем пришло оно не из северо-западной дирекции «Ростелекома», с которой у телеканала был заключен договор, а отчего-то из архангельского филиала, с которым никаких юридически значимых отношений у СТВ нет. Правда, есть нюанс: директор архангельского филиала — Андрей Прищемихин, еще недавно заседавший в архангельской гордуме единоросс.
Массовый пикет в поддержку СТВ. Фото из социальных сетей
Как только об угрозе исключения канала из пакета стало известно, возникла и версия: это — месть за «шелупонь»:
именно СТВ выдал в эфир сюжет, в котором губернатор Игорь Орлов называет протестующих против строительства свалки в Шиесе «шелупонью».
Словечко приклеилось к губернатору намертво, обрушило его рейтинг и привело к сомнительной награде: за «шелупонь» Орлов получил народную антипремию «Золотые макарошки».
На недавней пресс-конференции чиновник заявил, что версия о его участии в деле СТВ «чушь полнейшая», и сказал, что лично он журналистов «давно простил». А сюжет про «шелупонь» назвал искусным монтажом.
Оставив в стороне неуклюжее красноречие архангельского губернатора, заметим: СТВ последовательно освещал «мусорные» протесты в связи с попытками разместить полигоны в Рикасихе и Катунино и, разумеется, на Шиесе.
— Мы думаем, наше исключение из пакета — не столько месть, сколько попытка пролоббировать размещение на «муниципальной» 22-й кнопке другого, лояльного власти канала, — говорит Алексей Рэдфорд.
Сейчас муниципальное телевидение можно смотреть по всей области — такие условия в ростелекомовском пакете. Поставить на эту позицию некий карманный инструмент влияния для стремительно пикирующего в политическое небытие Орлова, который тем паче пояснил о желании баллотироваться на третий срок этой осенью, — последняя соломинка для политтехнологов. 40 процентов жителей области подписаны именно на «Ростелеком».
Массовый пикет в поддержку СТВ. Фото из социальных сетей
Впрочем, протестный год северян научил многому. Провайдера забросали письмами городские депутаты, депутат госдумы от Архангельска Дмитрий Юрков, архангельское отделение Союза журналистов. 25 января в Архангельске экоактивисты вышли на одиночные пикеты в защиту канала.
26 января массовый пикет состоялся в Северодвинске. Суммарно он собрал около 400 человек, по подсчетам организаторов. И уже на следующий день провайдер известил компанию о продлении договора.
«Ростелеком» принял решение вернуть в пакет своего вещания трансляцию программ СТВ24. Об этом компания известила нас официальным письмом. Цитата: «На встрече 24.01.2020 с представителем АО «СТВ»…были достигнуты договоренности о продолжении трансляции телеканала «Северодвинское телевидение» в сети ПАО «Ростелеком» на территории г. Северодвинска на 22 позиции. Дополнительное соглашение к договору… будет подписано сторонами не позднее 15 февраля 2020 года», — сообщается на сайте СТВ.
Алексей Рэдфорд говорит: праздновать победу рано — в наличии декларация о намерениях, сам договор пока не продлен. Тем временем зрители телеканала намерены 9 февраля выйти на полноценный митинг.
Татьяна Брицкая
собкор в Заполярье
Источник: Новая газета
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Ученые Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова создали материал на основе полиэтилена, способный разлагаться в естественной среде. Как пишет научный журнал Inorganic Materials: Applied Research, ученые РЭУ Плеханова провели ряд успешных экспериментов по изменению структуры полиэтилена, в результате которых удалось добиться эффекта биоразложения, сохранив при этом стоимость и эксплуатационные свойства на уровне традиционных неэкологичных пластиков. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Путин: Первая и вторая главы Конституции меняться не будут / 16 января
- Комментатор «Матч ТВ» обозвал перепутавших финалы МЧМ по хоккею болельщиков / 6 января
- Задержанного на Лубянке корреспондента «Коммерсанта» отпустили из полиции / 20 декабря
- Глава Ингушетии неожиданно отправил все правительство в отставку / 27 января
- Новый китайский коронавирус. В России госпитализировали женщину с симптомами опасной болезни, прилетевшую из Харбина / 22 января
- В США 11-й штат легилизировал рекреационное употребление марихуаны / 26 декабря
- Посольство РФ рассказало о ситуации с судном «Севастополь» в Сингапуре / 6 декабря
- Названы причины отмены старта «Союза» с Куру / 17 декабря