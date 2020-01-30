В Северодвинске зрители отстояли независимое телевидение, «оскорбившее» губернатора.

«40 лет уж нам поет Алла Пугачева… Мы не сменим Рэдфорда на Вову Соловьева», — к защите любимого ведущего северодвинцы подошли креативно. Алексей Рэдфорд — редактор «Эха Москвы. Северодвинск», который часто появляется в эфире телеканала СТВ24 (радиостанция и телеканал входят в единый холдинг). А защищать его и коллег 400 северодвинцев вышли, узнав о решении «Ростелекома» исключить канал из пакета вещания.

Предупреждение редакция получила в начале месяца, причем пришло оно не из северо-западной дирекции «Ростелекома», с которой у телеканала был заключен договор, а отчего-то из архангельского филиала, с которым никаких юридически значимых отношений у СТВ нет. Правда, есть нюанс: директор архангельского филиала — Андрей Прищемихин, еще недавно заседавший в архангельской гордуме единоросс.

Массовый пикет в поддержку СТВ. Фото из социальных сетей

Как только об угрозе исключения канала из пакета стало известно, возникла и версия: это — месть за «шелупонь»:

именно СТВ выдал в эфир сюжет, в котором губернатор Игорь Орлов называет протестующих против строительства свалки в Шиесе «шелупонью».

Словечко приклеилось к губернатору намертво, обрушило его рейтинг и привело к сомнительной награде: за «шелупонь» Орлов получил народную антипремию «Золотые макарошки».

На недавней пресс-конференции чиновник заявил, что версия о его участии в деле СТВ «чушь полнейшая», и сказал, что лично он журналистов «давно простил». А сюжет про «шелупонь» назвал искусным монтажом.

Оставив в стороне неуклюжее красноречие архангельского губернатора, заметим: СТВ последовательно освещал «мусорные» протесты в связи с попытками разместить полигоны в Рикасихе и Катунино и, разумеется, на Шиесе.

— Мы думаем, наше исключение из пакета — не столько месть, сколько попытка пролоббировать размещение на «муниципальной» 22-й кнопке другого, лояльного власти канала, — говорит Алексей Рэдфорд.

Сейчас муниципальное телевидение можно смотреть по всей области — такие условия в ростелекомовском пакете. Поставить на эту позицию некий карманный инструмент влияния для стремительно пикирующего в политическое небытие Орлова, который тем паче пояснил о желании баллотироваться на третий срок этой осенью, — последняя соломинка для политтехнологов. 40 процентов жителей области подписаны именно на «Ростелеком».

Массовый пикет в поддержку СТВ. Фото из социальных сетей

Впрочем, протестный год северян научил многому. Провайдера забросали письмами городские депутаты, депутат госдумы от Архангельска Дмитрий Юрков, архангельское отделение Союза журналистов. 25 января в Архангельске экоактивисты вышли на одиночные пикеты в защиту канала.

26 января массовый пикет состоялся в Северодвинске. Суммарно он собрал около 400 человек, по подсчетам организаторов. И уже на следующий день провайдер известил компанию о продлении договора.

«Ростелеком» принял решение вернуть в пакет своего вещания трансляцию программ СТВ24. Об этом компания известила нас официальным письмом. Цитата: «На встрече 24.01.2020 с представителем АО «СТВ»…были достигнуты договоренности о продолжении трансляции телеканала «Северодвинское телевидение» в сети ПАО «Ростелеком» на территории г. Северодвинска на 22 позиции. Дополнительное соглашение к договору… будет подписано сторонами не позднее 15 февраля 2020 года», — сообщается на сайте СТВ.

Алексей Рэдфорд говорит: праздновать победу рано — в наличии декларация о намерениях, сам договор пока не продлен. Тем временем зрители телеканала намерены 9 февраля выйти на полноценный митинг.

Татьяна Брицкая

собкор в Заполярье

Источник: Новая газета

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