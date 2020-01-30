Общее число жертв коронавируса выросло до 170 человек

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 170 человек. Более семи тысяч человек заражены. Об этом говорится на сайте Национального комитета по делам здравоохранения Китая.

Заболевания зафиксировали во всех регионах Китая, включая Тибет.

Накануне ученые из Гонконга сообщили о разработке первой вакцины против коронавируса, однако начать её использование можно будет только после серии клинических испытаний. По словам заведующего кафедрой инфекционных заболеваний Гонконгского университета Юена Квок-юнга, тестирование вакцины на животных займёт несколько месяцев. Ещё один год потребуется для проведения клинических испытаний на людях. Только после этого можно будет начать массовое использование вакцины в медицинских целях.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданом Гебрейесусом заявил, что у страны есть все необходимое для победы над новым типом коронавируса. При этом за последние сутки выросло число заболевших и погибших в результате вызванной инфекцией пневмонии — по официальным данным госкомитета здравоохранения КНР, число заболевших достигло почти 6 тысяч человек, более 130 из них скончались.

Случаи регистрации зараженных подтверждены и в 14 других странах мира: США, Канаде, Австралии, Германии, Франции, Вьетнаме, Японии, Непале, Сингапуре, Южной Корее, Таиланде, Малайзии, Шри-Ланке и Камбодже. В России нескольких человек, прилетевших из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирус, но пока этот диагноз не подтверждался. The Insider собрал всю имеющуюся о новом вирусе информацию.

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