Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю. Шайба, заброшенная капитаном "столичных" в матче против "Нэшвилл Предаторз", позволила ему выйти на чистое девятое место в НХЛ.

Теперь на счету 34-летнего россиянина 693 гола. По этому показателю он обошел канадца Стива Айзермана, отправив того на десятую строчку. Овечкина отделяет всего одна шайба от восьмого места, которое занимает Марк Мессье.

Напомним, что лучшим снайпером НХЛ за всю ее историю является легендарный Уэйн Гретцки. В активе звездного канадца 894 шайбы.

