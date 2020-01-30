Гаджеты: Samsung выпустила первый в мире 5G-планшет

Гаджеты: Samsung выпустила первый в мире 5G-планшет

30.01.2020, 8:43, Новости дня

Компания Samsung анонсировала Galaxy Tab S6 5G — первый на рынке планшет, обладающий возможностью подключения к сетям 5-го поколения. В Южной Корее новинку начнут продавать сегодня, 30 января.

Базу устройства составляет Galaxy Tab S6, вышедший в прошлом году. Технически новый аппарат почти ничем не отличается от моделей с Wi-Fi и LTE, за исключением наличия модема Snapdragon X50 5G. Версия с сотовым модулем оснащается модемом X24 LTE, а у варианта с Wi-Fi его вообще нет как такового.

Пока Galaxy Tab S6 5G продается только на родине производителя, в Южной Корее. Там модификацию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти можно купить за 999 900 вон, или примерно $850.

Спецификации нового планшета Samsung аналогичны моделям без 5G: в комплекте идут 10,5-дюймовый OLED экран, Snapdragon 855 и стилус. Выйдет ли Galaxy Tab S6 5G на международном рынке, в компании не уточнили.

Текст:
Вести.Hi-tech

Источник: Вести



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