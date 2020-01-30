НА МЦД-2 восстановили движение поездов

Восстановлено движение поездов на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) и Московских центральных диаметрах. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Движение на МЦД-2 и Курском направлении восстановлено. Вместе с РЖД прилагаем все усилия для скорейшего ввода поездов в график.

— ЦППК (@centralppk) January 30, 2020

Ранее на МЦД-2 и Курском направлении МЖД поезда следовали с увеличенными интервалами из-за неисправной электрички.

Источник: Вести

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