НА МЦД-2 восстановили движение поездов

Восстановлено движение поездов на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) и Московских центральных диаметрах. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Движение на МЦД-2 и Курском направлении восстановлено. Вместе с РЖД прилагаем все усилия для скорейшего ввода поездов в график.
— ЦППК (@centralppk) January 30, 2020
Ранее на МЦД-2 и Курском направлении МЖД поезда следовали с увеличенными интервалами из-за неисправной электрички.
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