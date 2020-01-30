Календарь: 30 января — День автора культовых комедий

В этот день в 1923 году родился кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Леонид Гайдай.

Маленький Леня Гайдай частенько вместо школы отправлялся в кинотеатр, а после сеанса прятался между кресел, чтобы еще раз увидеть фильм с участием его любимого Чарли Чаплина. Его Гайдай называл своим учителем. В Великую Отечественную Гайдай был разведчиком — на его счету трое убитых врагов, несколько пленных немцев. Подорвавшись на противопехотной мине Гайдай получил тяжелую травму ноги, которая не давала ему покоя до конца жизни.

В 49-м он приехал в Москву, поступил во ВГИК, однако талантливого студента отчислили через год — он слишком много спорил с преподавателями. Но вскоре режиссер сумел восстановиться. Его первый фильм «Жених с того света» раскритиковало руководство. Гайдай переживал и даже заболел. В поисках себя он вернулся в Иркутск и на чердаке родительского дома нашел еще довоенный фельетон «Пес Барбос» о трех самогонщиках. Там же он и придумал Труса, Балбеса и Бывалого — троицу, которая сделала его знаменитым.

Впоследствии он придумал Шурика, Лёлика, Козодоева и много ярких, смешных персонажей. Кинокомедия «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» заняла первое место в прокате 1965 года, так же, как и следующие два фильма Гайдая: «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966 г.) и «Бриллиантовая рука» (1968 г.). Кстати, «Бриллиантовая рука» названа лучшей отечественной комедией в истории. Картины Гайдая хочется пересматривать снова и снова. Спустя полвека его фильмы свежи, смешны, неповторимы — они дают ощущение настоящего праздника.

События дня:

1894 г. — американец Чарльз Кинг запатентовал изобретенный им отбойный молоток.

1915 г. — атакуя французский порт Гавр, Германия впервые использовала подводные лодки.

1943 г. — в Сталинграде капитулировала 6-я немецкая армия, что считается точкой перелома в Великой Отечественной войне.

Именинники:

Антонина, Виктор, Георгий, Иван.

Родились:

Борис Спасский (1937 г.) — российский гроссмейстер, чемпион мира по шахматам в 1969-1972 гг.

Фил Коллинз (1951 г.) — британский певец и композитор.

Питер Крауч (1981 г.) — английский футболист.

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