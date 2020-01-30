Мнение: В сердца стучится страх

Нааму Иссахар, израильскую девицу, которую наши опричники захватили в аэропорту Шереметьево, думая обменять у Израиля на русского хакера, таки помиловали. Отбытие ею дикого, ни с чем не сообразного срока в 7,5 лет за «провоз наркотиков» (почти наверняка подброшенных) — отменено, ее выпустили из-под стражи, и она, скорее всего, уже на пути в Израиль.

То есть российские «законники», которые в надежде выслужиться громче всех орали про «слово и дело!», «посадили — пусть сидит», в очередной раз сели в лужу. А ведь как дышали! Вот цитата из комментов (орфография сохранена):

«Израиль должен благодарить Россию что мы нашли и обезвредели угловоную мразь которая везла наркоту в Израиль. 75-лет назад русские спасали евреев от Циклона-Б — ныне спасаем от опиатов. Не об освобождении Наамы надо просить а о том что бы тварь отбыла положенное от звонка до звонка без поблажек в самых жестких условиях! Не смотря на визгливую истерику отдельных идиотов в Израиле Наама отсидит все положенные ей 7.5 лет от звонка до звонка. Нравиться это кому то за рубежом или нет…» и т. д.

Невероятная злоба. Вообще даже я (хоть давно не имею иллюзий) был удивлен общей тональностью комментариев по поводу захваченной еврейской девушки: подавляющее большинство, словно в экстазе, орало «распни ее!», а самые «терпимые» разве что «разъясняли», что в неких других странах Нааму «вообще бы расстреляли», и ПОЭТОМУ 7,5 лет за подброшенный наркотик — это, типа, чуть ли не знак особого российского милосердия.

Это большая загадка: откуда такое ожесточение? Казалось бы — где ж еще проявлять свой как бы добрый нрав, как не в этом случае? Молодая девушка, в России проездом, ни слова по-русски не знает, стране нашей в любом случае никакого зла не желала, наркотик, даже если считать, что он был, во-первых, следовал транзитом, во-вторых, в ничтожной дозе (менее 10 г). Зачем желать зла совершенно постороннему человеку, который ни тебе, ни твоим близким даже теоретически ничем не угрожал? Почему не задуматься, что южанке в абсолютно чужой холодной стране без знания языка придется совсем туго, а уж тем более если есть очень неслабая вероятность, что девушка вообще невиновна?

А где ж — вопрос — хваленое милосердие и добродушие русского народа, который «с бабами не воюет»?

Что особенно поражает: ведь от наших подлецов, как они сами прекрасно знают, на самом деле в этой стране ничего не зависит. В стране всем заправляет шайка силовиков (а если совсем точно — заправляЮт шайкИ силовиков), которые преследуют свои гешефты и которым на мнение подмандатного народа вообще накласть с прибором. То есть ты видишь девушку — жертву оговора, и варианта у тебя два: или принять сторону опричников, которые ее обвиняют черт знает в чем и хотят впаять ей почти СМЕРТЕЛЬНЫЙ на самом деле приговор (причем, смерть, как принято в ростюрьмах, будет мучительная и небыстрая). Или подать свой голос за то, чтобы девушку отпустили и не мучили. В обоих случаях слушать тебя никто не будет, ты выступаешь фактически только перед своей совестью.

Вопрос: почему же даже в такой, максимально безопасной ситуации, большинство выбирает вариант, называя вещи своими именами, НЕКРОФИЛИИ? Ведь вроде бы — перед самим собой — лучше предстать милосердным и добрым человеком, а не скотом и садистом?

Нет, ни хрена. Человек припадает к клавиатуре и долго, сладострастно набирает там СООБЩЕНИЕ МИРУ: «Да, я садист и скотина, мне нравится, когда мучают и издеваются над людьми, ПУСТЬ ЕЕ УБЬЮТ!» Блин, да ЗА ЧТО??

Феноменальные скоты. Причем любопытно, как их корежит собственная некрофильская натура: ведь, даже подумав минуту, можно было легко догадаться, что Путин израильтянку отпустит. Не из милосердия, понятно, а потому, что он ее уже продал. Обменял на какое-то подворье, прости господи. То есть все эти черти бесновались здесь, по сути, поперек батьки, то есть своего же Путина.

Может, вся эта шобла теперь взбунтуется? Они ж так долго тут расписывали, как для них «важно» «бороться с наркотрафиком» и «соблюдать российские законы, жестоко, но справедливо карающие всех наркоманов» — а Путин их, получается, всех по обыкновению кинул через бедро. И как — вскипит ярость благородная?

Смешно спрашивать. Поворчат, как побитые псы, а большинство даже не заметит «нестыковок».

Но почему в этой толпе отказываются проявлять милосердие даже тогда, когда им это ничем не грозит?!! Вот мучительный для меня вопрос.

И ответ, собственно, один: боятся. Боятся, потому что считают ОБЩЕСТВЕННОЙ НОРМОЙ — проявлять жестокость в соответствии с «генеральной линией». Боятся оказаться не в толпе, а против нее. Всегда типа лучше поддержать репрессии, чем высказаться даже не против, а хотя бы за милосердие. Это, очевидно, проявляет себя «воспитание» 20х-30х-40х гг. прошлого века, когда любой призыв милости к падшим был равносилен подвигу.

У Булгакова Воланд, малость понаблюдав за московской публикой в цирке, брезгливо замечает: «… но и милосердие иногда стучится в их сердца».

В сердца нынешней публики оно даже не стучится.

И в Дзене: https://zen.yandex.ru/media/sapojnik/miloserdie-ne-stuchitsia-v-ih-serdca-5e32121a643ffe483478dd23

Источник: Размышления вольного социолога

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Последнее: Нааму Иссахар, израильскую девицу, которую наши опричники захватили в аэропорту Шереметьево, думая обменять у Израиля на русского хакера, таки помиловали. Отбытие ею дикого, ни с чем не сообразного срока в 7,5 лет за «провоз наркотиков» (почти наверняка подброшенных) — отменено, ее выпустили из-под стражи, и она, скорее всего, уже на пути в Израиль. То есть […]