Пауло Коэльо решился на серьезный шаг после смерти легендарного спортсмена

Бразильский писатель Пауло Коэльо рассказал, что уничтожил черновики детской книги, над которой он работал вместе с американским баскетболистом Коби Брайантом. Прозаик принял такое решение после смерти спортсмена.

По словам Коэльо, в августе прошлого года Брайант предложил ему совместный проект. Книга должна была показать детям из малообеспеченных семей, что увлечение спортом поможет преодолеть все преграды.

«Ты был больше, чем просто великим игроком, дорогой Коби Брайант. Я узнал очень много, работая вместе с тобой. Но прямо сейчас я уничтожу черновик, потому что книга потеряла смысл», – цитирует литератора РИА ФАН.

Напомним, легендарный спортсмен

Коби Брайант и его дочь Джанна

Мария погибли при крушении вертолета. Авиакатастрофа произошла 26 января в Калабасасе, штат Калифорния. Как утверждают представители полиции Лос-Анджелеса, причиной трагедии могли стать плохие погодные условия, сообщает «Вечерняя Москва».

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Последнее: Бразильский писатель Пауло Коэльо рассказал, что уничтожил черновики детской книги, над которой он работал вместе с американским баскетболистом Коби Брайантом. Прозаик принял такое решение после смерти спортсмена. По словам Коэльо, в августе прошлого года Брайант предложил ему совместный проект. Книга должна была показать детям из малообеспеченных семей, что увлечение спортом поможет преодолеть все преграды. «Ты […]