Коэльо уничтожил книгу, над которой работал с Брайантом

Бразильский писатель Паоло Коэльо уничтожил черновик детской книги, над которой работал вместе с Коби Брайантом, сообщили СМИ.

Как пишет The Guardian, Коэльо рассказал накануне, что писал книгу для детей вместе со спортсменом, который был большим поклонником «Алхимика».

«Ты был больше, чем просто великим игроком, дорогой Коби Брайант. Я узнал очень много, работая вместе с тобой. Но прямо сейчас я уничтожу черновик, поскольку книга потеряла смысл», – передает РИА «Новости» слова писателя.

Коэльо сообщил также, что баскетболист предложил ему совместный проект в августе 2019 года.

По его словам, Брайант хотел, чтобы его книга показала детям, лишенным социальных привилегий, что спорт может помочь им преодолеть невзгоды.

Напомним, в воскресенье двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Коби Брайант погиб в при крушении вертолета в США.

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Последнее: Бразильский писатель Пауло Коэльо рассказал, что уничтожил черновики детской книги, над которой он работал вместе с американским баскетболистом Коби Брайантом. Прозаик принял такое решение после смерти спортсмена. По словам Коэльо, в августе прошлого года Брайант предложил ему совместный проект. Книга должна была показать детям из малообеспеченных семей, что увлечение спортом поможет преодолеть все преграды. «Ты […]