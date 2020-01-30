Названы наиболее вероятные места угона автомобилей

Похитители предпочитают угонять автомобили на парковках у жилых домов и торговых центров, сообщили в МВД.
«В основном данные преступления совершаются в ночное время на неохраняемых парковках придомовых территорий, а днем – у торговых центров», – передает РИА «Новости» сообщение МВД.
Наиболее похищаемыми являются популярные модели автомобилей российского, японского и корейского производства.
По информации ведомства, в 2019 году зарегистрировано около 20 тыс. краж автомобилей, что на 14% ниже уровня 2018 года.
Напомним, ранее в январе в РФ впервые нанесли маркировку на ранее угнанный автомобиль.
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