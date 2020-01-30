Отказавшийся от участия в «Доме-2» Абрикосов сообщил о возвращении на шоу Меньщикова

Май Абрикосов рассказал на странице в Instagram о возвращении на ТНТ нового «Дома-2» «Спаси свою любовь». В съёмках шоу задействуют старых участников, в том числе Степана Меньщикова.

На телестройку вернется также Надежда Ермакова, которая и предложила Роману Тертичному, известному под псевдонимом Май Абрикосов, пойти на проект. Как сказала звезда, там хорошо платят, и новый «Дом-2» отличается от предыдущего реалити-шоу, поскольку в нем примут участие семейные пары. По словам знаменитости, публике будет интересно наблюдать за тем, как супруги выстраивают быт.

Абрикосов разместил аудиопослание россиянки в своем блоге и гневно высказался в ее сторону. «Ну, разве я похож на человека, который жаждет попасть на «Дом-2»?» — заявил актер. Он неоднократно говорил о своем негативном мнении по поводу шоу и отмечал, что подобные программы подрывают семейные ценности.

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