На Украине заявили о разделении школьников на три сорта по языку

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш сообщила о нарушении президентом страны Владимиром Зеленским предвыборных обещаний и обмане избирателей. Она напомнила, что ранее глава государства обещал пересмотреть закон о госязыке, однако этого не произошло, и дети оказались разделенными на три сорта по языку.

«Перед всеми голосованиями – за президента и в парламент – мы слышали одно и то же: «Когда команда Зеленского придет к власти, мы пересмотрим языковой закон и убедимся, не нарушает ли он права граждан». Нас обманули. Никто ничего не пересмотрел – «Армия, мова, вира» бодро шагают по стране», – сообщила Лукаш в эфире телеканала NewsOne.

Она отметила, что вместо этого в стране появляются новые законы и подзаконные акты, продолжающие раскалывать общество в вопросе языка.

«Наших детей поделили на три сорта по языку. Есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС и русскоязычные», – добавила Лукаш.

По ее мнению, стране необходимо либеральное языковое законодательство, «где каждый бы носитель любого языка чувствовал бы себя равным среди равных». «Не первым среди равных, доминирующим над равными или унижающим кого-то. Нас обманули, не дав такое законодательство», – заключила она.

Напомним, 16 июля на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.

В январе Верховная рада приняла законопроект об ограничении обучения в школах на русском языке, а учителей решили отправить на курсы повышения квалификации в рамках подготовки к обучению на украинском языке.

Также в январе на Украине запретили русскоязычную рекламу.





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