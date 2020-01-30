Reuters: Сенат может оправдать Трампа уже в пятницу

Попытки демократов убедить республиканцев допустить вызов свидетелей в разбирательстве по импичменту президента Дональда Трампа в Сенате стали ослабевать, повышая шансы на то, что президент может быть оправдан уже в пятницу.

В то время как сенаторы задавали вопросы защите Трампа и менеджерам по импичменту от демократов, адвокат Трампа Алан Дершовиц выступил в защиту президентских полномочий в настолько широком плане, что это вызвало изумление среди демократов.

«Если президент делает что-то, что, по его мнению, поможет ему быть избранным в интересах общественности, это не может считаться “услугой за услугу” и становиться основанием для импичмента», – сказал Дершовиц, имея в виду обвинение, что Трамп злоупотреблял своими полномочиями, используя одобренную Конгрессом военную помощь в качестве рычага давления, чтобы заставить иностранную державу найти компромат на своего политического соперника Джо Байдена.

Сенатор Джон Баррассо, третий в иерархии республиканцев, допустил, что разбирательство закончится в пятницу без вызова свидетелей, чего требуют демократы.

«Ситуация явно развивается в направлении к вынесению окончательного вердикта в пятницу. Голосование пройдет в пятницу. У нас есть пара человек, которые говорят, что они хотят услышать ответы на вопросы, но ситуация развивается именно так», – сказал Баррассо.

Отвечая на вопрос, когда может пройти голосование, которое положит конец спорам о вызове свидетелей о переходе к оправданию или осуждению Трампа, Баррассо сказал, что это может произойти в пятницу днем или вечером.

Другие республиканские сенаторы предсказывали аналогичный результат в разговорах с журналистами в перерывах между заседаниями в среду.

Главный свидетель, которого все имеют в виду, – это бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, который ушел из Белого дома в сентябре после серьезных разногласий с Трампом по внешнеполитическим вопросам.

Газета New York Times сообщила, что в своей книге, которая пока не вышла из печати, Болтон написал, что президент говорил ему, что он хочет заморозить одобренную Конгрессом военную помощь Украине, пока Киев не начнет расследований в отношении демократов, включая Байдена и сына бывшего вице-президента Хантера Байдена. Помощь в размере 391 миллион долларов была призвана помочь Украине в борьбе с поддерживаемыми Россией сепаратистами.

В среду Трамп обрушился с критикой на Болтона в Твиттере. Президент заявил, что Болтон «не смог добиться утверждения [в Сенате] на должность посла в ООН много лет назад и не смог добиться утверждения ни на какой другой пост».

«Он “умолял” меня о работе, которая не требовала бы утверждения Сенатом», – написал Трамп, добавив, что если бы он прислушался к Болтону, «то мы были бы уже в Шестой мировой войне».

Отстранение Трампа от должности требует большинства в две трети голосов. Никто из 53 республиканцев не выступал публично за отстранение.

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Последнее: Попытки демократов убедить республиканцев допустить вызов свидетелей в разбирательстве по импичменту президента Дональда Трампа в Сенате стали ослабевать, повышая шансы на то, что президент может быть оправдан уже в пятницу. В то время как сенаторы задавали вопросы защите Трампа и менеджерам по импичменту от демократов, адвокат Трампа Алан Дершовиц выступил в защиту президентских полномочий в […]