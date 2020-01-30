Трамп создал спецгруппу для борьбы с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп создал специальную группу, занимающуюся вопросами борьбы с распространением коронавируса нового типа, сообщил пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

«Сегодня президент Дональд Трамп объявил о создании президентской специальной группы по борьбе с коронавирусом. Члены специальной группы будут ежедневно проводить заседания, начиная с понедельника», – передает ТАСС слова Гришэм.

Трамп председательствовал на прошедшем в среду совещании группы и поручил ей «координировать реализацию мер реагирования правительства Соединенных Штатов на новый коронавирус 2019 года и информировать его о положении дел». Группу возглавил министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

В ее состав входят представители вашингтонской администрации, а также «ведущие эксперты страны в области борьбы с инфекционными заболеваниями», в частности помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен, первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн и директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

«Специальная группа будет руководить усилиями администрации США по наблюдению, подавлению, а также смягчению последствий распространения вируса», – отметила Гришэм, добавив, что специалистам также предстоит информировать американцев о заболевании.

«Администрация США под руководством специальной группы президента продолжит работу по предотвращению распространения нового коронавируса. Риск заражения для американцев остается низким, и все ведомства активно работают над тем, чтобы следить за постоянно развивающейся ситуацией и держать общественность в курсе событий», – заключила Гришэм.

Напомним, ранее в четверг число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек.





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