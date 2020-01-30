Мнение: Что случилось с Наамой Иссахар?

Еврейская девушка подвела Путина. Но передумала. Не хотела писать прошение о помиловании. Но не прошло и недели, написала. И Путин с удовольствием помиловал Нааму Иссахар, осужденную на 7,5 лет колонии за 9,5 граммов гашиша, обнаруженные в ее багаже в транзитной зоне аэропорта…
Почему с удовольствием? Потому что во время визита в Израиль Путин встретился с мамой Наамы, Яффой Иссахар и пообещал женщине, что все будет хорошо… Если бы Наама Иссахар уперлась и не стала просить Путина, пришлось бы что-то придумывать, выкручиваться… Но девушка передумала.
Вот мне и интересно, что произошло за эту неделю? Кто обрисовал Нааме перспективы перевода в женскую колонию для осужденных по 228 подальше от Москвы? Кто рассказал, как ее там встретят, как придется отбывать наказание, чем будут кормить-поить…
Осужденные-активистки? Генерал-омбудсмен Москалькова? Или израильские дипломаты, которые убедили девушку не дурить?
Фотография женщин в колонии отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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Последнее: Еврейская девушка подвела Путина. Но передумала. Не хотела писать прошение о помиловании. Но не прошло и недели, написала. И Путин с удовольствием помиловал Нааму Иссахар, осужденную на 7,5 лет колонии за 9,5 граммов гашиша, обнаруженные в ее багаже в транзитной зоне аэропорта… Почему с удовольствием? Потому что во время визита в Израиль Путин встретился с мамой […]
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