Курс гривны к доллару ослаб до 24,85 грн/$

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 30 января.

Курс гривны к доллару США снизился на 13 копеек – с 24,72 грн/$ до 24,85 грн/$.

Гривна к евро ослабла на 12 копеек – с 27,21 грн/€ до 27,33 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю снизился с 3,95 грн / 10 руб до 3,96 грн / 10 руб.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 30 января. Курс гривны к доллару США снизился на 13 копеек – с 24,72 грн/$ до 24,85 грн/$. Гривна к евро ослабла на 12 копеек – с 27,21 грн/€ до 27,33 грн/€. Курс гривны к российскому рублю снизился с 3,95 грн / 10 руб до 3,96 грн / 10 руб. Источник: интернет-издание «ГОРДОН»