Facebook выплатит 550 млн долларов жителям Иллинойса из-за распознавания лиц

Facebook выплатит 550 млн долларов жителям Иллинойса из-за распознавания лиц

30.01.2020, 8:05, Новости дня

Американская компания Facebook согласилась выплатить 550 млн долларов, чтобы урегулировать ситуацию с коллективным иском жителей штата Иллинойс по поводу использования технологии распознавания лиц, говорится в заявлении компании.

В Facebook заявили, что выплатят 550 млн долларов соответствующим пользователям из Иллинойса и оплатят их судебные издержки. Данное соглашение компании с пользователями было разглашено как часть квартальных финансовых результатов, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

По словам финансового директора Facebook Дэвида Венера, так компания «решила достичь урегулирования в интересах сообщества и своих акционеров».

Ранее пользователи Facebook из американского штата Иллинойс подали на компанию в суд за «незаконный» сбор биометрических данных. Первый раунд данного дела соцсеть проиграла.



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Последнее: Американская компания Facebook согласилась выплатить 550 млн долларов, чтобы урегулировать ситуацию с коллективным иском жителей штата Иллинойс по поводу использования технологии распознавания лиц, говорится в заявлении компании. В Facebook заявили, что выплатят 550 млн долларов соответствующим пользователям из Иллинойса и оплатят их судебные издержки. Данное соглашение компании с пользователями было разглашено как часть квартальных финансовых […]

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