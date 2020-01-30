Врач Ахмед Шабан назвал ключевые шаги по поддержанию веса после похудения

Многие люди, сбрасывая вес, не могут удержать достигнутый результат. Врач Ахмед Шабан назвал ключевые шаги по поддержанию массы тела после похудения, и один из них — это употребление достаточного количества воды.
Эксперт рассказал, какие меры нужно принимать для закрепления позитивного эффекта от похудения, особенно, если достичь желаемого пациент смог, воспользовавшись лапароскопической хирургией и гастрэктомией. Эти процедуры позволяют потерять за 12-18 месяцев до 60% лишней массы, но практика показывает, немалое количество людей после снова набирает потерянные килограммы, а некоторые и вовсе становятся ещё полнее. По словам Шабана, это происходит из-за того, что пациенты ведут неправильный образ жизни. После потери веса следует придерживаться определённых правил, а также предпринимать правильные шаги, которые медик и озвучил.
В первую очередь заявил эксперт, нужно следить за своим рационом и есть пищу, богатую витаминами, особенно D. Его немало содержится в кисломолочной продукции и в жирной рыбе, например, в тунце, сельди лососе и скумбрии. Присутствует данное вещество и в куриных яйцах. Можно пополнять его запасы и, отправляясь на прогулку в солнечный день. Помимо этого необходимо пить воду. Суточная норма жидкости должна быть не меньше двух литров. Закрепляют достигнутый результат физические упражнения, констатировал врач.
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Последнее: Многие люди, сбрасывая вес, не могут удержать достигнутый результат. Врач Ахмед Шабан назвал ключевые шаги по поддержанию массы тела после похудения, и один из них — это употребление достаточного количества воды. Эксперт рассказал, какие меры нужно принимать для закрепления позитивного эффекта от похудения, особенно, если достичь желаемого пациент смог, воспользовавшись лапароскопической хирургией и гастрэктомией. Эти […]
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