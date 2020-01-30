Дочь Юлии Проскуряковой Вероника Николаева сдружилась с детьми Аллы Пугачевой Лизой и Гарри Галкиными

Юлия Проскурякова пояснила журналистам о том, что ее дочь от Игоря Николаева Вероника подружилась с детьми Аллы Пугачевой. По словам певицы, девочке очень нравится играть с Лизой и Гарри Галкиными.

В недавнем интервью знаменитость сообщила, ее ребенок любит заводить новых друзей. Так как в поселке знаменитостей много детей, дочь Юлии Проскуряковой всегда окружена вниманием. Она вместе с другими ребятами играет на детской площадке, катается на горке и качелях. Также девочка успела сдружиться с наследниками Примадонны и телеведущего. Супруга музыканта часто водит малышку на детские утренники и мероприятия. Как сказала звезда, когда Вероника Николаева долго не видится с приятелями, то начинает по ним скучать. ««Вот укладываю ее спать, а она, засыпая, шепчет: «Лиза… Гарри… Идите сюда»», — поделилась исполнительница. Недавно жена композитора с дочерью была у Пугачевой в гостях. Гарри Галкин обнял подружку, после чего малышка засмущалась.

Проскурякова рассказала, что воспитание наследницы приносит ей удовольствие. На данный момент девочка посещает детский сад и ряд кружков, в том числе плавание и гимнастику. По словам артистки, ребенок обладает врожденными лидерскими качествами, пытаясь не капризничать без причин и самостоятельно решать свои проблемы. Избранница композитора также сказала, что видит для дочери будущее вне шоу-бизнеса. Вероника Николаева увлекается спортом, поэтому звездная родительница планирует записать ее еще в одну секцию.

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