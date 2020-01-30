Поделил людей на три сорта: бессовестного Зеленского прилюдно распекли

Поделил людей на три сорта: бессовестного Зеленского прилюдно распекли

30.01.2020, 7:58, Разное

Общественный деятель напомнила, что перед президентской гонкой Владимир Зеленский пообещал избирателям пересмотреть языковой закон, принятый правительством Петра Порошенко в июле 2019 года. Он предусматривает, что украинский язык должен использоваться в органах власти и во всех других публичных сферах жизни.

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