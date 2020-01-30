Поделил людей на три сорта: бессовестного Зеленского прилюдно распекли

Общественный деятель напомнила, что перед президентской гонкой Владимир Зеленский пообещал избирателям пересмотреть языковой закон, принятый правительством Петра Порошенко в июле 2019 года. Он предусматривает, что украинский язык должен использоваться в органах власти и во всех других публичных сферах жизни.
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Последнее: Израильтянка Наама Иссахар, осужденная в РФ за контрабанду наркотиков и помилованная президентом Владимиром Путиным, освобождена из подмосковной колонии, сообщил источник в правоохранительных структурах. «В соответствии с указом президента о помиловании Иссахар покинула колонию. Она находится на свободе», – сказал источник ТАСС, не уточнив, когда именно произошло ее освобождение. Позже сообщения об освобождении израильтянки подтвердили РИА «Новости» в […]
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